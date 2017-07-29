29.07.2017, 13:20

На Сааремаа впервые за 60 лет был замечен медведь

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rus.delfi.ee
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На Сааремаа впервые за 60 лет был замечен медведь
Foto: Wikimedia Commons /Foto: Wikimedia Commons

27 июля слухи о появлении медведя на острове Сааремаа подтвердились. Лесники сняли животное на видео, также есть фотографии, пишет Maaleht со ссылкой на Saarte Hääl.

Заметивший медведя между деревнями Тыризе и Тыру Янар Мартин сообщил Saarte Hääl, что встретил животное около половины восьмого. Медведь находился примерно в 50 метрах от него.

”Чтобы понять, что это за зверь, у меня ушло несколько секунд, но потом я заснял его на телефон”, — сказал Мартин и добавил, что точно не хотел бы, чтобы кто-то начал травить медведя.

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