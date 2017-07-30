На Сааремаа волки все чаще нападают на овец

В середине июля волки активно нападали на овец на западе Сааремаа, на этой неделе ситуация не изменилась, пишет Maaleht cо ссылкой на Saarte Hääl.

До сих пор в медиа обсуждали растерзанных овец в Andruse mahe- ja turismitalu OÜ и в экодеревне на Сааремаа, однако, недавно обнаружили убитых животных и на пастбище Энделя Рауна — владельца одного из крупнейших пастбищ на Сааремаа. Он потерял более полусотни овец.

Первые жертвы были обнаружили на пастбище 23 июля возле жилого дома в деревне Атла, где, по всей вероятности, в результате нападения волка умерло 13 овец. Следующим утром на расстоянии 6,5 км заметили бегущего по дороге возле деревни Пялли взрослого волка.

Утром следующего дня примерно в 6,5 км от места убийства в деревне Леэдри был замечен один взрослый волк, бежавший через дорогу в направлении деревни Пялли.

В этом году на Сааремаа загрызли 114 и изувечили 17 овец, особенно участились нападения на животных во второй половине июля, пишет Saarte Hääl.