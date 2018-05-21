21.05.2018, 11:20

На Сааремаа появится дубрава ЭР100


rus.delfi.ee
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Saaremaa loodus
Foto on illustreerivFoto: Sven Arbet

Сегодня, 21 мая, на обрыве Панга на Сааремаа по инициативе волости ученики школ Торнимяэ, Ориссааре и Асте посадят дубовый парк. В посвященной столетнему юбилею Эстонской Республики дубраве будет высажено около 25 саженцев, пророщенных из желудей самими детьми.

”Жителей Сааремаа будет радовать дубовый парк, начало которому положили местные школьники, прорастив из желудей саженцы”, — сказала руководитель проекта ”100 дубов для Эстонии” Мари Валгепеа. ”Забота, вложенная в выращивание саженцев, сохранится в этом парке на века”, — добавила Валгепеа.

По словам председателя волостного собрания Сааремаа Тийу Аро, дубрава станет подарком к сотому дню рождения Эстонской Республики. ”Это также и подарок Сааремаа и нашей молодежи, у которой в создании парка ведущая роль”, — сказала Аро.

Высадка дубравы ЭР100 на обрыве Панга начнется в 13:00. В посадке деревьев примут участие школьники, учителя, представителя управы и собрания волости Сааремаа, местные жители и представители Центра управления государственными лесами. Перед началом посадки деревьев с приветственной речью выступит председатель волостного собрания Тийу Аро. Торжественное открытие дубового парка Панга состоится 1 июня.

В рамках инициативы Государственной канцелярии ”100 дубов для Эстонии” в каждом уезде Эстонии будет разбит по меньшей мере один дубовый парк ЭР100. Сажать дубы приглашаются все желающие: частные лица, семьи, местные общины, предприятия и организации как в Эстонии, так и за рубежом.

Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.

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