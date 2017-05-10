На Сааремаа иностранные "рабочие" самовольно начали разбирать крышу дома

В поселке Орисааре на Сааремаа граждане Румынии под видом представителей венгерской кровельной компании начали разбирать крышу дома без согласия владельца.

В прошлую пятницу перед домом проживающей в Орисааре на острове Сааремаа женщины остановился белый автобус, откуда вышел приятного вида молодой человек и начал рассказывать об услугах кровельной компании.

По словам женщины, он говорил на русском языке и представился сотрудником кровельной компании из Венгрии, показал ей брошюру с красивыми крышами. Покрытие было действительно красивым, и женщина согласилась посмотреть, как его образец будет смотреться на ее крыше, после чего пошла за лестницей.

Далее произошло то, чего хозяйка дома никак не ожидала: из автобуса вылезли пять смуглых мужчин и начали ломать водосточный желоб. Женщина попыталась на ломанном русском попросить их прекратить делать это, но они ее не слушали.

Через какое-то время на место прибыл местный констебль и заставил ”рабочих” вернуть на место водосточный желоб, который они уже сняли наполовину. Констебль записал личные коды мужчин и отправил их на паром.

Позже женщина узнала, что до этого те же самые ”рабочие” наведались к ее соседям, которые и вызвали полицию.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль подтвердила, что данный инцидент действительно имел место. По ее словам, при проверке выяснилось, что в автобусе находились пятеро граждан Румынии. Окружной полицейский попросил их убраться восвояси, после чего они направились на паром.

Причину их нахождения на территории Эстонии полиция не знает, так как мужчины не совершили правонарушений, а Румыния является членом Евросоюза, поэтому дополнительной проверки не потребовалось.