31.08.2018, 14:00

На русском и английском языках стартует программа для тех, кто хотел бы узнать больше об эстонской культуре

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rus.delfi.ee
EST 2
Laulu-ja tantsupeo kohal lennates
Foto: Andres Putting

С сентября этого года Эстонский институт будет проводить цикл обучающих занятий, лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий под названием ”Культурный шаг” на русском и английском языках для всех, кто хотел бы узнать больше об эстонской культуре и познакомиться с ее яркими представителями.

По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, в Эстонии ежедневно происходит огромное количество интересных мероприятий, о большинстве из которых многие, скорее всего, даже не слышали. ”Эстонский институт и портал новостей культуры kultuur.info/ru предлагают вам открыть для себя новые грани эстонской культурной жизни и почувствовать себя ее неотъемлемой частью”.

Программа получила название ”Культурный шаг”, она выстроена по принципу курсов открытого университета и представляет собой 20-часовую обучающую программу с практическими занятиями, посещением разных культурных мероприятий, экскурсий.

Помимо экскурсий и посещений музеев, в программу будет включен краткий курс медиаобучения для блогеров, а также дискуссии с лидерами общественного мнения. Также в программе примут участие волонтеры, для которых эстонский язык является родным.

Участие в программе из 5 экскурсий и 20 учебных бесплатное для всех желающих старше 16 лет, но количество мест в группах ограничено. Всего программа рассчитана на 250 человек в 2018 и 2019 году. Занятия будут проходить по вечерам, во время школьных каникул и на выходных.

Выпускники программы ”Культурный шаг” получат сертификат Эстонского института, среди них также будут разыграны призы. Для участия просим зарегистрироваться по ссылке до 15 сентября:

Русскоязычная группа.

Англоязычная группа.

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