На RKAS вновь обрушилась критика: услугами госкомпании недоволен очередной клиент

Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и Институт развития здоровья (TAI) спорят из-за договора об аренде, внезапном решении о переезде и вопроса о ремонте. RKAS обвиняют в коммуникационных проблемах и спорных финансовых решениях.

В середине конфликта находится здание по адресу Хийу, 42, где на данный момент и располагается Институт развития здоровья. TAI запросил дополнительную площадь в здании, но до них дошли слухи, что у RKAS и министерств другой план, согласно которому TAI должен освободить C-корпус здание и переехать на второй этаж A-корпуса.

TAI заявляет, что освободит помещения лишь тогда, когда будут как минимум проведены ремонтные работы на втором этаже A-корпуса. TAI также требует, чтобы RKAS позволил учреждению самому принимать решения о необходимости ремонта.

Представители TAI добавляют, что их понимание об успешном руководстве и принципах общего участия, к сожалению, полностью расходятся с пониманием RKAS. По их мнению, подобное поведение как раз и является причиной того, что на круглых столах постоянно поднимается вопрос общения RKAS с клиентами.

TAI желает получить от RKAS письменный ответ в течение двух недель, а также предлагает встретиться, чтобы решить все проблемы и достичь консенсуса.