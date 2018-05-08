08.05.2018, 17:43

На RKAS вновь обрушилась критика: услугами госкомпании недоволен очередной клиент


rus.delfi.ee
EST
Urmas Somelar
Riigi Kinnisvara ASFoto: Madis Veltman

Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и Институт развития здоровья (TAI) спорят из-за договора об аренде, внезапном решении о переезде и вопроса о ремонте. RKAS обвиняют в коммуникационных проблемах и спорных финансовых решениях.

В середине конфликта находится здание по адресу Хийу, 42, где на данный момент и располагается Институт развития здоровья. TAI запросил дополнительную площадь в здании, но до них дошли слухи, что у RKAS и министерств другой план, согласно которому TAI должен освободить C-корпус здание и переехать на второй этаж A-корпуса.

TAI заявляет, что освободит помещения лишь тогда, когда будут как минимум проведены ремонтные работы на втором этаже A-корпуса. TAI также требует, чтобы RKAS позволил учреждению самому принимать решения о необходимости ремонта.

Представители TAI добавляют, что их понимание об успешном руководстве и принципах общего участия, к сожалению, полностью расходятся с пониманием RKAS. По их мнению, подобное поведение как раз и является причиной того, что на круглых столах постоянно поднимается вопрос общения RKAS с клиентами.

TAI желает получить от RKAS письменный ответ в течение двух недель, а также предлагает встретиться, чтобы решить все проблемы и достичь консенсуса.

Видимо, TAI — не единственный недовольный клиент, у которого были проблемы с RKAS. Например, в конце 2017 года Министерство образования решило и вовсе отказаться от услуг RKAS, а в марте этого года госкомпанией была недовольна Трудовая инспекция.

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