На регистрацию на выборы в местные самоуправления представлено 143 избирательных союза

По состоянию на сегодняшний день на регистрацию на выборы в собрания местных самоуправлений по всей Эстонии было представлено 143 избирательных союза. "Это не окончательная цифра, потому что если избирательный союз не подаст список кандидатов, он не будет зарегистрирован”, — сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель, сказано в пресс-релизе.

Четыре года назад в местных выборах участвовало 292 избирательных союза. ”Снижение числа союзов — логичное явление. Уменьшилось и количество самоуправлений: вместо 215 их стало 79”, — прокомментировал Винкель.

Кандидатов еще можно представлять для регистрации в течение двух дней, т.е. до 5 сентября, 18:00. После этого при необходимости в течение двух дней можно исправлять ошибки в документах кандидатов. Сделать это можно в волостных и городских избирательных комиссиях.

Не позднее воскресенья, 10 сентября, избирательные комиссии должны зарегистрировать кандидатов, соответствующих требованиям, и путем жеребьевки установить номера в избирательных списках для партий, избирательных союзов и независимых кандидатов.

Списки избирателей Министерство внутренних дел подготовит к 15 сентября. После этого изменения места жительства учитываться не будут. Лицо, обладающее правом голоса, может избрать лишь кандидата из списка, представленного в избирательном округе по месту жительства избирателя.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября. Выборы пройдут 15 октября.