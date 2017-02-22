22.02.2017, 10:21

На развитие новой цифровой системы для полиции выделят 1,8 млрд евро

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rus.delfi.ee
EST
Liiklusjärelvalve
LiiklusjärelvalveFoto: Ilmar Saabas

Евросоюз и МВД инвестируют в третий этап развития системы e-politsei почти 1,8 млн евро. Бюджет третьего этапа проекта – 1 797 085 евро, из которых 1 347 814 евро покроют из фонда внутренней безопасности ЕС, а оставшуюся часть – из госбюджета.

В числе прочего для полиции будет создано решение, которое показывает события и вызовы на дигитальной карте, а также будет оцифрован патрульный лист, который до сих пор заполняли вручную, передает rus.err.ee.

Система e-politsei сменит систему m-Kairi,которая служила полицейским в течение 12 лет.

Наряду с введением в использование системы e-politsei центр развития и инфотехнологий МВД (SMIT) сменит устаревшие автомобильные компьютеры. В патрульные машины будут установлены планшеты, которые можно будет использовать и вне автомобилей, например, для пешего патрулирования.

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