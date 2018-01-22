22.01.2018, 21:11

На развалинах здания рынка в парке Таммсааре планируется построить павильон

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rus.delfi.ee
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Tammsaare pargi väljakaevamine
Tammsaare pargi väljakaevamineFoto: Andres Putting

На развалинах рынка в парке Таммсааре совместными усилиями общественного и частного секторов будет построен павильон-кафе, сообщает Раэпресс.

С этой целью Таллинский департамент городского имущества объявил в регистре госпоставок концессионное производство.

Решение о застройке участка и проведении конкурса на предоставление его в пользование городская управа приняла еще 7 декабря прошлого года.

"Победитель конкурса должен построить на участке обслуживающий посетителей парка Таммсааре кафе-ресторан к концу 2019 года, — сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. — Создаваемый павильон должен соответствовать составленному на основе победившего на конкурсе идей пространственного решения парка проекту Belle Epoque. Там должен быть и общественный туалет, а также помещение для хранения необходимых для ухода за парком инструментов.

Право застройки предоставляется на 50 лет. Начальная цена права застройки — 57 000 евро, плата за это право в год составит 12 730 евро — 5% от стоимости обременяемой правом застройки земли.

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