На развалинах здания рынка в парке Таммсааре планируется построить павильон

На развалинах рынка в парке Таммсааре совместными усилиями общественного и частного секторов будет построен павильон-кафе, сообщает Раэпресс.

С этой целью Таллинский департамент городского имущества объявил в регистре госпоставок концессионное производство.

Решение о застройке участка и проведении конкурса на предоставление его в пользование городская управа приняла еще 7 декабря прошлого года.

"Победитель конкурса должен построить на участке обслуживающий посетителей парка Таммсааре кафе-ресторан к концу 2019 года, — сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. — Создаваемый павильон должен соответствовать составленному на основе победившего на конкурсе идей пространственного решения парка проекту Belle Epoque. Там должен быть и общественный туалет, а также помещение для хранения необходимых для ухода за парком инструментов.

Право застройки предоставляется на 50 лет. Начальная цена права застройки — 57 000 евро, плата за это право в год составит 12 730 евро — 5% от стоимости обременяемой правом застройки земли.