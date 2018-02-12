На Ратушной площади в Таллинне появится Масленичный лабиринт

13 февраля в рамках масленичной недели управа района Кесклинн откроет в 10 часов утра на Ратушной площади Масленичный лабиринт.

Вокруг главной рождественской ёлки будут собраны около двух сотен небольших ёлок, до этого украшающих Старый город. Таким образом, по словам старейшины Владимира Света, на Ратушной площади будет возведён своеобразный лабиринт, передает управа района.

"У нас зима, снег и большое количество красивых ёлок. Также, у нас есть дети, для которых в Старом городе не так много развлечений. Именно поэтому управа района Кесклинн решила предложить им что-то интересное и построить в Старом городе Масленичный лабиринт.

Открытие лабиринта состоится во вторник 13 февраля в 10 утра. Все горожане и журналисты приглашаются на это открытие!” — сказал Владимир Свет.

Старейшина добавляет, что есть план и в будущем давать новогодней ёлке на Ратушной площади новые значения.

”Таким образом праздничное настроение горожан присутствует и после окончания рождественских праздников. В этом году ёлка на Ратушной площади получит несколько новых жизней — одна из которых это подарок части города Пирита” , отметил старейшина Кесклинн.