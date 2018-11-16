16.11.2018, 20:59

На Ратушной площади открыт рождественский рынок

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rus.delfi.ee
EST
На Ратушной площади открыт рождественский рынок
Kesklinna valitsus

Сегодня в 17.00 на Ратушной площади были зажжены огни рождественской ели и торжественно открыт рождественский рынок.

После вступительных слов старейшины района Кесклинн Владимира Света выступил Духовой оркестр общества пожарных Pritsu Brass, а также танцоры общества Viisuveeretajad и студии Carolina.

”Каждый год рождественский рынок нашей столицы, который признан одним из самых красивых в Европе, посещают около полумиллиона людей. На нем занятие найдется для людей всех возрастов — взрослых и детей. На рождественском рынке около ста продавцов каждый день с 8 утра до позднего вечера будут предлагать разнообразные рождественские товары. В пятницу и субботу с 17 до 19 и в воскресенье с 12 до 14 на рынке будет проходить культурная программа”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В центре рождественского рынка стоит ель, которая впервые была привезена на площадь из Таллинна. Специалисты отдела городской среды Управы района Кесклинн в результате поисков по всей Эстонии нашли эту ель в районе Кристийне. На Ратушной площади она была установлена в прошлый четверг. Отвечающая за поиски и украшение ели Кюлли Аннус отметила, что ель наряжали примерно неделю, так как на 15-метровое дерево нужно было повесить сотни украшений и тысячи лампочек.

”Протяженность одних только гирлянд с LED-лампочками составляет около километра. На ель также повесили еще один километр гирлянд, которые соединяют сотню красных сердец, внутри каждого из которых по 120 огней. Всего на елке было зажжено около 22 000 огней”, — отметила Аннус.

Рождественский рынок будет открыт до 7 января следующего года, а рождественская ель простоит еще на месяц дольше.

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