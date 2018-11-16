На Ратушной площади открыт рождественский рынок

После вступительных слов старейшины района Кесклинн Владимира Света выступил Духовой оркестр общества пожарных Pritsu Brass, а также танцоры общества Viisuveeretajad и студии Carolina.

”Каждый год рождественский рынок нашей столицы, который признан одним из самых красивых в Европе, посещают около полумиллиона людей. На нем занятие найдется для людей всех возрастов — взрослых и детей. На рождественском рынке около ста продавцов каждый день с 8 утра до позднего вечера будут предлагать разнообразные рождественские товары. В пятницу и субботу с 17 до 19 и в воскресенье с 12 до 14 на рынке будет проходить культурная программа”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В центре рождественского рынка стоит ель, которая впервые была привезена на площадь из Таллинна. Специалисты отдела городской среды Управы района Кесклинн в результате поисков по всей Эстонии нашли эту ель в районе Кристийне. На Ратушной площади она была установлена в прошлый четверг. Отвечающая за поиски и украшение ели Кюлли Аннус отметила, что ель наряжали примерно неделю, так как на 15-метровое дерево нужно было повесить сотни украшений и тысячи лампочек.