Вокруг Ратушной площади в Таллинне в целях обеспечения большей безопасности дополнительно установили семь железобетонных препятствий в виде голубей.

Руководитель отдела по организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа сказал Delfi, что вдобавок к уже имеющимся ограничителям было установлено еще семь голубей. ”Один бетонный голубь весит полтонны”, — уточнил он.

По словам Рюйтельмаа, они пересмотрели безопасность пешеходов на Ратушной площади и пришли к выводу, что ее можно усилить. Поэтому и было решено установить еще семь голубей.

На вопрос о том, связано ли усиление мер по обеспечению безопасности с терактом в Берлине, Рюйтельмаа ответил: ”Кроме того, в связи с Рождеством в город приезжает больше туристов, количество пешеходов возрастает. И да, мы смотрим и на то, что происходит в других столицах”.

Во вторник рождественскую ярмарку на Ратушной площади в Таллинне охраняли несколько полицейских патрулей. Стражи правопорядка при этом казались хорошо вооруженными.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры в то же время сказала Delfi, что о повышенной опасности речи не идет.

”То, что мы находимся на виду, является обыденным, так как в Старом городе всегда больше пеших патрулей, особенно в рождественский период”, — сказал он.