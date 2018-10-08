На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

Остается только представить, насколько внимательным может быть работник, находящийся на посту без отдыха вторые сутки подряд, ведь он должен: принимать поступающих, выпускать ”отсидевших”, заполнять документы, решать текущие проблемы и ежечасно проводить обход. От его действий может зависеть чья-то жизнь.