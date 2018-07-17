17.07.2018, 12:35

На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии

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дополнено в 13:19
rus.delfi.ee
EST 66
На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии
AP

Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319 и ИЛ-96 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Генштаб Сил обороны Эстонии сообщает, что вчера в обед в районе острова Вайндлоо с часовым интервалом два российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов представлены не были. Связи со Службой воздушного движения Эстонии у самолетов не было.

МИД Эстонии вызвал сегодня представителя посольства РФ и вручил ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ нарушили воздушную границу Эстонии шесть раз.

Напомним, что вчера в Хельсинки состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Путин прибыл в столицу Финляндии в середине дня и покинул ее сразу после окончания переговоров и пресс-конференции.

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