На пути к толерантному обществу. В рамках "Живой библиотеки" 2 февраля десять человек попробуют развеять стереотипы

В рамках ”Живой Библиотеки” роль "книг" будут исполнять люди, чтобы ознакомить других с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.

Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.

"Живая библиотека состоится 2 февраля в 15:30 по адресу Выру, 11 в Ласнамяэ. Участие в мероприятие беслпатное!

В этот раз посетители смогут "прочитать" 10 "книг", среди которых беженец, веган, гендерквир, лицо с особыми потребностями, работник сферы секс-услуг, чернокожий, потерявшая сына мать, блокадник, эстонец-мусульманин, сторонник минимализма.

Мероприятие пройдет на трех языках: английском, эстонском и русском. На русском языке можно будет пообщаться с двумя "книгами": лицом с особыми потребностями и блокадником.

Ознакомиться с полным каталогом "книг", почитать их описание и зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

Больше информации на странице мероприятия в Facebook. Мероприятие организует НКО Молодежный клуб Актив.