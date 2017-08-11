На пустыре в Ласнамяэ появятся парковочные места и парк

Через несколько месяцев пустырь по адресу Ляэнемере теэ, 42 площадью свыше полутора гектаров за магазином Maxima преобразится. Там появятся не только долгожданные новые парковочные места, но и парк нового поколения, значится в пресс-релизе.

Сама идея возведения парка принадлежит гражданскому объединению Lasnaidee, представители которого пришли в управу чуть больше года назад. Теперь мечта активистов и местных жителей близка к осуществлению. Парк уникален тем, что и обычные люди приняли участие в его создании. Жители окрестных домов на специальном совещании предложили свое видение этого места. Так что, можно сказать, что парк Прийсле — это коллективное творчество.

На месте пустыря появится 63 новых парковочных места, уютный тенистый сад со скамейками и лежаками, сцена, инфостенд, детские площадки, место для рождественской ели и многое другое! Мы постарались учесть все пожелания.

Строительство парка планируется завершить в октябре этого года.