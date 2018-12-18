На променаде Рокка аль Маре появилась новая детская игровая площадка

По словам старейшины Хааберсти, Марека Юргенсона в этом году управа уделила детским площадкам особое внимание. Были построены новые игровые площадки, а имеющиеся площадки были дополнены новыми элементами.

”Новые игровые площадки были построены возле озера Харку и в Вескиметса возле велосипедно-пешеходной дорожки. Новыми игровыми элементами были дополнены игровые площадки на улице Мирта, Ярвеотса теэ,15, на улице Хансу и на пляже Какумяэ. В следующем году продолжим инвестировать в развитие игровых площадок”,- сказал Юргенсон.

”Установленная на променаде новая детская игровая площадка освещена и огорожена забором, она предназначена для детей разного возраста. Площадка расположена рядом с променадом, ведущим на пляж, поэтому при выборе игровых элементов исходили из морской тематики”, — продолжил старейшина.

На новой игровой площадке установлены две пружинные качели — шестиместная и одноместная, игровой городок, лазалка и качели. Площадка предназначена для детей от 3-х до 12-ти лет.

Площадку установила фирма Inseneeriteenused OÜ.