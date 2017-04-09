На проходящем в Пярнумаа собрании ученических представительств 40 детей заразились кишечным вирусом

На этих выходных в Пярнумаа, в гимназии Лихула состоялось собрание Союза ученических представительств Эстонии. Около 40 участников заразились вирусом. Симптомы — рвота и недомогание — указывают на кишечный вирус. По меньшей мере четыре ребенка доставлены в больницу.

"У детей рвота, они плохо себя чувствуют. Пищевое отравление получили дети, которые были на первом этаже, их доставили в больницу. Дети, которые находятся на втором этаже, носят маски, чтобы защитить себя от возможного заболевания", — описал читатель ситуацию в гимназии Лихула, где уже несколько дней проходит собрание Союза ученических представительств Эстонии.

Сегодня утром в школу вызвали скорую, поскольку из 40 человек из 200 почувствовали себя плохо.

По словам директора гимназии Лихула Яанара Сыбера, сегодня утром четырех детей отвезли в больницу. 40 человек сутки чувствуют недомогание.

Несколько детей отвезли в больницу на медконтроль, чтобы установить причины заболевания. О данном инциденте оповестили Департамент здоровья.

В отделении экстренной медицины Пярнуской больницы сказали Delfi, что информацию о произошедшем в школе Лихула можно будет дать только завтра.

Организаторы Союза ученических представительств Эстонии от комментариев отказались.