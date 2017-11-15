На проходящей в Таллинне встрече Европейской сети интеграции обсуждают актуальные вопросы интеграционной политики

Сегодня в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза встречаются чиновники, формирующие европейскую интеграционную политику, а также эксперты, чтобы обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом, сообщает Министерство культуры.

Участниками собирающейся дважды в год общеевропейской интеграционной сети кроме стран-членов Европейского союза также являются представители министерств Исландии и Норвегии, отвечающих за интеграцию.

Основная тема дискуссий на встрече — ценности Европейского союза в формировании государственных интеграционных политик, деятельность, основанная на интеграционных программах как средство продвижения общественных ценностей. Также на встрече государства обменяются опытом на тему интеграционных договоров в отношении граждан третьих стран.

По словам министра культуры Индрека Саара, интеграция и в Европе, и во всем мире в целом — это одна из наиболее приоритетных тем.

"Интеграция затрагивает всех людей и все сферы жизни от детского сада до рынка труда. Поэтому государственные программы интеграции играют важную роль в передаче ценностей, которые определяют нас как общество", — сказал Саар. "Обмен лучшей практикой европейских стран — это важный шаг в сторону единения общества", — заверил Саар.

Министр добавил, что в 2018 году начнется составление нового базового документа по интеграционной политике Эстонии, поэтому обмен опытом с европейскими партнерами очень актуален.

Говоря о ситуации в Эстонии, министр культуры пояснил, что важная задача здешней интеграционной политики — способствовать общесекторальному сотрудничеству.

"Сотрудничество бизнес-сектора, общественного и третьего секторов должно способствовать стабильному развитию и росту влияния интеграционных мероприятий. Задача государства — создавать благоприятные условия для успешного сотрудничества, поскольку только тогда мы сможем достичь лучших результатов в интеграции, поддерживая лучший опыт всех участников: привлекая знания общественного сектора, конкурентоспособность бизнес-сектора и энергичность недоходных объединений”, отмечает министр.

По оценке Европейской Комиссии, один из важнейших аспектов интеграционной политики — это максимально быстрая интеграция иммигрантов на рынок труда.

"Активность на рынке труда в принимающей стране — это важный шаг в успешном процессе интеграции иммигрантов. Европейская Комиссия запустила несколько инициатив в этой области", — подтвердил директор по вопросам миграции, мобильности и инновациям Генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской Комиссии Маттиас Уль. — Кроме интеграции иммигрантов на рынке труда важно больше прежнего уделять внимание и предоставлению им возможностей участвовать в культурной, социальной и политической жизни принимающей страны. Интеграционная политика должна базироваться на единых европейских ценностях, но также поддерживать и культурное многообразие".

Европейская сеть интеграции (EIN) была создана в 2016 году в связи с принятием Европейской Комиссией программы интеграции граждан третьих стран. Кроме 28 стран-участниц Европейского союза сеть объединяет также представителей министерств Норвегии и Исландии, отвечающих за интеграцию. Основная роль сети — продвигать сотрудничество стран-участниц, способствовать отраслевой коммуникации европейских, национальных и региональных государственных учреждений и гражданских объединений, в том числе и с другими сетями ЕС, которые занимаются интеграцией иммигрантов в сфере трудоустройства, образования и равноправия.