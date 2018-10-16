16.10.2018, 20:35

На продаваемый Eesti Raudtee участок распространяются жесткие ограничения


rus.delfi.ee
EST
Eesti Raudtee
Eesti RaudteeFoto: Madis Veltman

Председатель временной комиссии по приведению в порядок Шведского бастиона (бастиона Скооне), вице-мэр Таллинна Андрей Новиков выразил сожаление в связи с намерением Eesti Raudtee продать расположенный рядом с бастионом участок по улице Сууртюки, 12, сообщает Раэпресс.

Он напомнил, что, поскольку участок расположен в зоне старого Таллинна, входящего в списки мирового культурного наследия, то на него распространяются очень жесткие ограничения, связанные с охраной памятников старины.

Таллинн, подчеркнул Новиков, считает необходимым сделать общедоступным Шведский бастион как часть оборонительных сооружений прошлого, имеющих огромную историческую ценность. Исходя из этого, определяется и будущее окружающих территорий. Поэтому город не собирается давать разрешения на возведение на выставленном за три миллиона евро на продажу участке дополнительных строительных объемов, зато на собственника ложится обязанность приведения в порядок уже имеющихся там строений, обладающих историко-культурной ценностью.

Побывавшие в Эстонии несколько лет назад эксперты ЮНЕСКО по мировому наследию выдвинули требования обеспечения постоянного доступа к историческим сооружениям и недопущения в указанной зоне строительства постоянных сооружений. Они рекомендовали использовать зону, главным образом, как место проведения культурных мероприятий и досуга.

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