На продаваемый Eesti Raudtee участок распространяются жесткие ограничения

Он напомнил, что, поскольку участок расположен в зоне старого Таллинна, входящего в списки мирового культурного наследия, то на него распространяются очень жесткие ограничения, связанные с охраной памятников старины.

Таллинн, подчеркнул Новиков, считает необходимым сделать общедоступным Шведский бастион как часть оборонительных сооружений прошлого, имеющих огромную историческую ценность. Исходя из этого, определяется и будущее окружающих территорий. Поэтому город не собирается давать разрешения на возведение на выставленном за три миллиона евро на продажу участке дополнительных строительных объемов, зато на собственника ложится обязанность приведения в порядок уже имеющихся там строений, обладающих историко-культурной ценностью.

Побывавшие в Эстонии несколько лет назад эксперты ЮНЕСКО по мировому наследию выдвинули требования обеспечения постоянного доступа к историческим сооружениям и недопущения в указанной зоне строительства постоянных сооружений. Они рекомендовали использовать зону, главным образом, как место проведения культурных мероприятий и досуга.