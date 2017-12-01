На приходы, рок-фестиваль и кладбище домашних животных. Как тратятся крышевые деньги разных партий

Партии поделили деньги: от поддержки православной церкви — до покупки лодок для обучения рыбной ловле, пишет Eesti Päevaleht.

По традиции, правящая коалиция обещает партиям и в 2018 году выдать из бюджета так называемые крышевые деньги. Правящие партии получили каждая по миллиону, опозиционные — по 300 000 евро. Реформисты решили эти деньги не использовать, Свободная партия передаст всю сумму сельскому движению ”Родная сторона” (Kodukant).

Все остальные партии продолжат тратить эти суммы на разные небольшие проекты, которые помогут народным избранникам в преддверие следующих выборов припомнить народу: это именно они потратили нестолько тысяч евро на вот эту детскую прощадку.

Соцдемы

Бросается в глаза отчисление соцдемов в 10 000 евро Эстонскому союзу женщин, который желает издать энциклопедический сборник о женщинах, которые оказали самое значительное влияние на развитие эстонского общества. Составитель сборника — член фракции центристов Марианне Микко. У нее на странице имеется новость от 18 сентября: Микко надеется издать книгу весной.

Также значительная сумма — 90 000 евро — соцдемовских крышевых денег идет Сааремаской волости. Оттуда избран в Рийгикогу Ханнес Хансо. Инвестируют они в дом призрения Кихельконна, ремонтируют детские площадки в Курессааре, а также строят универсальные игровые площадки для детей из Лаймъяла и Лейзи. Также за счет крышевых средств соцдемов на Сааремаа будет основано кладбище домашних животных. На это предусмотрено 10 000 евро.

Выруские и сетуские проекты также получат от социал-демократов в общей сложности порядка 90 000 евро.

Центристы

Центристская партия намерена поделить крышевые деньги на 136 объектов или организаций. Важно, что четверть этой суммы партия премьер-министра выделит столичным НКО, районным управам и учебным заведениям. Как известно, в Таллинне — самое мощное самоуправление, в котором недавно приняли бюджет: свыше 680 миллионов евро.

26 000 евро получит Ваналиннаская образовательная коллегия — на ремонт здания. Также средства будут выделены Ныммеской гимназии и основной школе, в которой учился Юри Ратас.

Кроме того, 65 000 крышевых получит от центристов волость Люганузе в Ида-Вирумаа. Почти половина из этих денег пойдет на приобретение спортивного инвентаря для занятий таэквондо в спортклубе ”Восточный блок”, а также на организацию спортивных лагерей. В волости Люганузе выдвигал свою кандидатуру на местных выборах Дмитрий Дмитриев.

Весьма щедро поддерживают и волость Антсла: туда центристы выделяют в общей сложности 35 000 евро на постройку молодежного парка и хуторского рынка. Самую же крупную целостную сумму — 50 000 евро — от Центристской партии получит НКО ”Вооре” для составдения 3D-модели цифровой мызы.

IRL

Самые значительные суммы от IRL получат Йыгеваский приход Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, Союз многодетных семей и Союз объединений пенсионеров: 46 000, 40 000 и 30 000 евро соответственно. Более 70 000 евро от них получат самоуправления Пярнумаа, приходы и НКО.

Также партия решила поддержать OÜ Rokilaager, которое организует мороприятие Hard Rock Laager. Им выделят 5 000 евро на популяризацию рок-музыки.

EKRE

Самая значительная часть крышевых денег EKRE идет на поддержку приходов разных церквей. В их числе — приход Каарли Эстонской евангелическо-лютеранской церкви на постройку здания школы Каарли. Также партия арендует там прощади.

”Нет-нет-нет-нет-нет-нет”, — ответил председатель фракции EKRE Мартин Хельме на вопрос, сможет ли фракция EKRE покрыть свою годовую аренду этой суммой. ”Мы тут вообще не видим связи, мы же им платим аренду. У нас — с десяток контор по всей Эстонии, и это — всего лишь одна из арендных площадей”, — объяснил он и добавил, что деньги выданы на постройку школы.