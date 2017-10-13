На премию Союза архитекторов Эстонии выдвинуты 5 объектов

На данный момент на премию Союза архитекторов Эстонии (EAL) выдвинуты 5 объектов: рынок у Балтийского вокзала, Эстонский Национальный Музей, школа Ярвекюла в Пеетри, зерновой элеватор в квартале Ротерманни и расположенный в Норвегии комплекс горных домов Skapet, сообщает EAL.

”В прошлом году в Эстонии было построено множество важных для общества объектов, некоторые из которых попали в ряды номинантов на премию”,- рассказала президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов. ”Конкурс этого года отличается масштабными и социально значимыми работами. Также на фоне остальных выделяется одно бюро, которое представлено в финале конкурса с тремя объектами. Один этот факт является наградой за успешную работу архитекторов КОКО. Но у них есть сильные конкуренты, в том числе один из самых крупных проектов Эстонии за последнее время, над созданием которого трудились сотни людей. Мы с нетерпением ждем оглашения результатов конкурса”.

В этом году решение о победителях принимает заслуженный литовский архитектор Витаутас Биекша, который является одним из трех учредителей архитекторской конторы Processoffice. В прошлом году эта контора удостоилась литовской и латышской архитектурных премий за блестящий проект по расширению Латвийского Национального художественного музея в центре Риги.

EAL выдает премии с 2015-го года. Целью является награждение автора выдающегося архитектурного произведения. Работы на конкурс могут предоставлять все члены союза EAL, их оценивает приглашенный из-за рубежа независимый архитектурный эксперт.



Номинанты EAL 2017 года и их работы:

Рынок у Балтийского вокзала (КОКО, архитекторы Лембит-Каур Стёёр, Мартин Таго, Майа Гримитлихт, Райво Котов);

Эстонский национальный музей (DGT Architects, Дан Дорелл, Лина Готмех, Тсуёши Тане);

Школа Ярвекюла (SWECO Projekt AS, Ахти Кооскора, Эрко Лухаару, Лоона Киккас, Марет Воленс, Андрес Воленс, Туули Трей, Маргит Тейкари);

Зерновой элеватор Ротерманни (КОКО, Райво Котов, Ольга Батухина, Андрус Кыресаар);

Комплекс горных домов Skapet (КОКО, Райво Котов, Андрус Кыресаар, Стэн-Марк Мяндмаа, Индрек Микк, Мартин Таго, Лийс Уустал, Майа Гримитлихт).

Союз архитекторов Эстонии (EAL) — это организация, объединяющая всех архитекторов Эстонии. EAL — это правовой наследник основанного 8 октября 1921 года Общества эстонских архитекторов. В EAL 399 членов, с 2016 года президентом EAL является Катрин Коов.