На предвыборный плакат мэра Маарду пожаловались в Языковую инспекцию

Языковая инспекция получила жалобу на предвыборный плакат мэра Маарду Владимира Архипова (Центристская партия), который оформлен с нарушением Закона о языке.

В среду, 23 августа, гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск направил письмо генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, обратив внимание на то, что размещенный в Маарду рекламный плакат, на котором изображен местный мэр Владимир Архипов, оформлен с нарушением Закона о языке — текст на эстонском языке на данном рекламном носителе гораздо меньшего размера, чем на русском, сообщает rus.err.ee.

В своем письме Томуск также процитировал законодательство, согласно которому, на наружной рекламе текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не может быть менее заметным, чем иностранный текст.

"Предлагаем вам не позднее 28 августа привести упомянутую рекламу в соответствие с Законом о языке и письменно проинформировать Языковую инспекцию о предпринятых действиях", — заключил Ильмар Томуск.

Мэр Маарду Владимир Архипов о претензиях Языковой инспекции узнал от корреспондента портала rus.err.ee.

"Нарушать законы мы не собираемся. Если надо исправить, то исправим", — сказал он.