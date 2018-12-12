На предстоящих выборах в Европарламент от Эстонии будет избрано семь депутатов вместо прежних шести

В законе прописано, что количество членов Европейского парламента, избираемых от Эстонии, фиксируется в правовых актах ЕС. Согласно действовавшему до сегодняшнего момента закону, от Эстонии в Европейский парламент избиралось шесть членов. Согласно решению Европейского совета от 28 июня, в 2019 году на выборах в Европейский парламент от Эстонии будет избрано семь депутатов.

Если выход Соединенного Королевства из Европейского союза не вступит в силу на момент начала полномочий состава Европейского парламента, свою работу в парламенте начнут шесть депутатов от Эстонии. Седьмой член приступит к работе после завершения выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Закон также предусматривает, что количество кандидатов в партийном списке может на двух человек превышать количество депутатов, избираемых в Европейский парламент от Эстонии. Таким образом, в следующем году в партийном списке в Европейский парламент может баллотироваться не более девяти человек. До сих пор в партийном списке могло быть до 12 кандидатов, что в два раза превышало количество членов парламента, избираемых от Эстонии.

За принятие инициированного конституционной комиссией Закона о внесении изменений в Закон о выборах в Европейский парламент (696 SE) проголосовали 87 депутатов.