На предстоящей неделе в воздушном пространстве Эстонии будут тренироваться истребители НАТО

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Начиная с понедельника на протяжении рабочей недели над Эстонией будут совершать полеты на малых высотах базирующиеся на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter.