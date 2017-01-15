Самолеты будут летать по всей Эстонии в зонах для полетов на малых высотах и не ниже 152 метров (500 футов) преимущественно в стороне от населенных пунктов, сообщил Генеральный штаб Сил обороны.
На предстоящей неделе в воздушном пространстве Эстонии будут тренироваться истребители НАТО(16)
Начиная с понедельника на протяжении рабочей недели над Эстонией будут совершать полеты на малых высотах базирующиеся на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter.
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