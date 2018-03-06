На праздник песни и танца 2019 года зарегистрировалось 2515 коллективов

Закончилась регистрация коллективов на XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Мое отечество — моя любовь”, который пройдет летом 2019 года. На основании предварительных данных, зарегистрировались 1182 хоров и оркестров, 1221 коллективов народного танца и гимнастических коллективов, а также 112 коллективов народной музыки, сообщается в пресс-релизе.

К XXVII Празднику песни начнут подготовку 368 смешанных хоров. Также о своем участии сообщили свыше 200 хоров малышей и детских хоров, а также 129 женских хоров. Свой путь на праздник песни начали также 63 духовых и 30 симфонических оркестров.

На XX Празднике танца на стадион выйдет совершенно новый вид коллективов, т.е. семейные коллективы, в каждом из которых вместе будут танцевать восемь взрослых и 16 детей. Всего на праздник танца стремятся попасть 132 таких семейных коллектива. Смешанные коллективы взрослых могли выбирать из четырёх различных программ, и в общей сложности к празднику начали подготовку 312 взрослых смешанных коллективов. Из молодёжных коллективов к празднику готовятся 112.

Наряду с праздником песни и танца, свое место также нашёл праздник народной музыки, на который в этот раз зарегистрировалось 112 коллективов.

На основании первоначальных данных нельзя ещё подвести окончательные итоги о численности участников праздника. Но данные о регистрации коллективов являются важной основой для принятия последующих решений, а также для того, чтобы процесс обучения проходил гладко и был организован с умом. ”Впереди нас ожидают полтора года интересной учебы и репетиций, для того чтобы каждый смог передать свой личный смысл основной идеи праздника ”Мое отечество — моя любовь”, сказала руководитель Целевого учреждения праздника песни и танца Аэт Маатеэ.

XXVII Праздник песни и XX Праздник танца ”Мое отечество — моя любовь” пройдет на Таллиннском певческом поле и на стадионе ”Калев” с четверга по воскресенье, 4 — 7 июля 2019 года. В четверг и пятницу исполнители народных танцев покажут на стадионе ”Калев” три представления, также в эти дни состоятся концерты народных музыкантов. Суббота начнется с торжественного шествия, за которым последует 1-ый концерт праздника песни. В воскресенье состоится 2-ой концерт праздника песни. Главный дирижер праздника песни Пеэтер Перенс, главный постановщик праздника танца Вайке Раясте и творческий руководитель народных музыкантов Юхан Уппин.