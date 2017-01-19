Комиссия во главе с вице-мэром Калле Кландорфом, созданная для отбора кандидатуры будущего руководителя Таллинского департамента муниципальной полиции, предложила утвердить в этой должности Айвара Тоомпере.

Тоомпере проработал более 30 лет в системе полиции и пограничной охраны, а с 1 августа 2016 года занимал пост заместителя заведующего столичным департаментом муниципальной полиции, сообщает Раэпресс.

Айвар Тоомпере родился в 1958 году, в 2005 году окончил юридический факультет Тартуского университета. Состоит в свободном браке, имеет троих детей.

Кандидатура будет вынесена на рассмотрение Таллиннской городской управы, в чьей компетенции назначение руководителей городских департаментов, на следующем заседании, 25 января.