На помощь школьникам-диабетикам приходят гипособаки

С прошлой осени впервые в Эстонии помощниками и опорой для диабетиков стали гипособаки, обученные реагировать на опасное понижение уровня сахара в крови их хозяев. 26 августа первые официальные удостоверения получили четыре собаки. В настоящее время продолжается тренировка новых собак-помощников для диабетиков.

Журналист Майре Кырвер пишет на страницах ”Учительской газеты”, что гипособака может по запаху определить наступление гипогликемии — приближения уровня сахара в крови человека к критической отметке. В нашей стране первых гипособак по финским лекалам обучили Кати Эрнитс и Элико Мелб. Тренеры натаскивали домашних питомцев в рамках пилотного проекта Эстонского объединения детей и молодежи с диабетом.

По словам инструкторов, хорошо обученные собаки могут при необходимости принести хозяину, например, упаковку сока или любой другой продукт, способствующий быстрому повышению уровня сахара в крови. Самые смышленые из них могут обратить внимание на возникшую проблему других членов семьи диабетика. ”Отдельно мы их этому не обучаем, но зачастую они догадываются об этом сами”, — уточнила Эрнитс.

По словам родителей девочки-диабетика, проживающей в центральной Эстонии, оба их домашних питомца породы бассет-хаунд пока ни разу не вызвали ”ложной тревоги” — денно и нощно они находились рядом со своей 12-летней подопечной, безошибочно и вовремя давая знать о приближающейся опасности.

Вернувшись однажды с охоты, папа девочки был немало удивлен, когда радостно нарезавшие вокруг него круги собаки в ожидании лучших кусков мяса вдруг резко поспешили к его впадавшей в кому дочери. Гипособаки обучены сигнализировать о наступлении криза тыканием мордой или битьем лапой по телу больного.

”Собаки поталантливее чувствуют специфичный запах при гипогликемической коме даже сквозь сон, они просыпаются и будят диабетика. Это и вправду большое подспорье, что благодаря нашим двум гипособакам мы можем спокойно спать. Раньше было обыденным просыпаться по нескольку раз за ночь и на всякий пожарный измерять уровень сахара”, — рассказывает годами прерывисто спавшая Мерле.

Среди удачно прошедших обучение собак представлены такие породы, как бассет-хаунды, золотистые лабрадоры, лабрадоры-ретриверы и представители смешанных пород. В первом заходе натаскивались также ландсир и испанский гальго, однако тренеры не спешат пропагандировать эти породы в качестве помощников для диабетиков. По их словам, вероятность найти подходящую собаку выше все-таки среди ретриверов (лабрадор, новошотландский ретривер и др.), спаниелей и пастушьих пород.

У коротконосых собак нюх не столь хорош, как у собак с обычной мордой. К тому же, у них бывают еще и проблемы с дыханием.

Для участия в обучении подходят собаки возрастом от трех месяцев до пяти лет.