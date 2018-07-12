12.07.2018, 07:31

На покупку земли вдоль восточной границы Эстония потратит около миллиона евро

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rus.delfi.ee
EST
Eesti idapiir
Eesti idapiirFoto: Argo Ingver

На данный момент государство купило у частных лиц половину необходимых для обустройства восточной границы земельных участков, ориентировочно стоимость всех участков составит примерно 940 000 евро, пишет rus.err.ee.

Пресс-служба МВД сообщила, что обустройство восточной границы и расширение пограничной полосы касается в общей сложности 234 находящихся в частной собственности участков недвижимости. К началу июля государство провело переговоры с владельцами 134 объектов и купило 117 объектов.

Ведутся переговоры с владельцами ста участков, в связи с отчуждением участков не ведется ни одной судебной тяжбы.

Три года назад на отчуждение земельных участков было запланировано выделить 700 000 евро, но по текущим оценкам соответствующая сумма составит предположительно 940 000 евро.

По состоянию на июль для покупки необходимых для обустройства восточной границы объектов недвижимости использовано 482 000 евро, в том числе 120 000 евро пошли на оценку и замеры участков, а также оплату труда нотариусов.

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