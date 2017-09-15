На покраску фасада Горхолла на самом деле было выделено 25 000 евро

Как сообщалось ранее, городской совет Таллинна выделил на нанесение суперграфики на фасад Горхолла 15 000 евро. Сегодня выяснилось, что Tallinna Linnahalli AS также поддержал проект 10 000 евро.

Собрание совета Tallinna Linnahalli AS, в котором участвовали председатель Меэлис Пай и член Мярт Сультс, решило, что на проект суперграфики можно выделить деньги из бюджета Горхолла, но не больше 10 000 евро.

Сегодня Сультс подтвердил Delfi, что действительно получил от города 25 000 евро для реализации проекта, которые ушли на материалы, очистку фасада и аренду необходимой техники.

Сультс добавил, что таким образом он сэкономил деньги налогоплательщиков, придумав на время председательства Эстонии в ЕС нанести на фасад суперграфику, вместо того, чтобы каждую неделю тратить деньги на отмывание Горхолла от новых вульгарных рисунков.