На пограничном пункте Лухамаа тестируют систему автоматизированного пересечения границы

Начиная с 15 мая на пограничном пункте Лухамаа тестируется автоматизированное пересечение границы, что поможет пересекать границу по направлению из Эстонии в РФ быстрее и удобнее.
"Система автоматизированного пересечения границы предназначена для часто пересекающих границу граждан Эстонии и жителей Эстонии, у которых нет определенного гражданства, в возрасте с 12 лет, которые пересекают границу на зарегистрированном в Эстонии транспортном средстве, и у которых ранее не было нарушений при пересечении границы", — сказал руководитель Кагуского пограничного пункта Андрус Реймаа.
"Для часто пересекающих границу людей система самообслуживания означает быстрое и удобное пересечение границы. Система автоматического контроля означает, что пограничники смогут больше времени посвятить тем пассажирам и транспортным средствам, которые нуждаются в более тщательной проверке", — сказал Реймаа.
Для проведения автоматизированного контроля в зоне ожидания пограничного пункта Лухамаа установлен киоск для регистрации с системой автоматического распознавания лиц, что помогает быстрее проверять пересекающих границу людей.