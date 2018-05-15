15.05.2018, 14:50

На пограничном пункте Лухамаа тестируют систему автоматизированного пересечения границы


rus.delfi.ee
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На пограничном пункте Лухамаа тестируют систему автоматизированного пересечения границы
PPA

Начиная с 15 мая на пограничном пункте Лухамаа тестируется автоматизированное пересечение границы, что поможет пересекать границу по направлению из Эстонии в РФ быстрее и удобнее.

"Система автоматизированного пересечения границы предназначена для часто пересекающих границу граждан Эстонии и жителей Эстонии, у которых нет определенного гражданства, в возрасте с 12 лет, которые пересекают границу на зарегистрированном в Эстонии транспортном средстве, и у которых ранее не было нарушений при пересечении границы", — сказал руководитель Кагуского пограничного пункта Андрус Реймаа.

"Для часто пересекающих границу людей система самообслуживания означает быстрое и удобное пересечение границы. Система автоматического контроля означает, что пограничники смогут больше времени посвятить тем пассажирам и транспортным средствам, которые нуждаются в более тщательной проверке", — сказал Реймаа.

Для проведения автоматизированного контроля в зоне ожидания пограничного пункта Лухамаа установлен киоск для регистрации с системой автоматического распознавания лиц, что помогает быстрее проверять пересекающих границу людей.

Если при пересечении границы в обычном режиме на проверку транспортного средства и пассажиров в среднем уходит десять минут, при пересечении границы с автоматизированным контролем время ожидания в очереди составит примерно пару минут.

"При автоматизированном пересечении границы человеку надо отсканировать данные своего паспорта в киоске, после чего системой распознавания лиц будет подтверждена его личность. Затем автомобиль, на котором пересекается граница, направляется на выделенную полосу, по которой разрешается пересечь границу быстрее", — рассказал руководитель пограничного пункта. Для минимизации рисков пограничники будут время от времени проводить выборочный контроль и тех пассажиров, которые используют автоматическую систему пересечения границы.

На пограничном пункте Лухамаа система автоматизированного пересечения границы будет тестироваться в рамках пилотного проекта в течение месяца. Если тестирование пройдет успешно, систему возьмут в использование и на других пограничных пунктах.

ТОП

Автоматизированную систему пересечения границы разработало предприятие GoSwift, которое занимается обслуживанием очередей на границах Эстонии, Финляндии и Литвы. По словам руководителя предприятия Ханнеса Плинте, этот проект является хорошим примером сотрудничества частного и государственного сектора. "Созданная система укрепит имидж нашего предприятия, а также и эстонского ИТ-сектора, и мы надеемся, что эту систему удастся в скором времени и экспортировать", сказал Плинте.

Как работает система автоматизированного пересечения границы:

∙ В зоне ожидания пограничного пункта Лухамаа расположен киоск для автоматического пересечения границы. Отсканируйте данные паспорта в считывающем устройстве, чтобы система могла проверить данные рейсового документа. Водитель должен ввести также и регистрационный номер транспортного средства.

∙ Следите за инструкциями на экране: вас сфотографируют и фотографию сравнят с фотографией в паспорте.

∙ После этого система направит вас на выделенную полосу, по которой границу можно пересечь быстрее, чем в обычном порядке.

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