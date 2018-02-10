На поддержку нового музыкального творчества и юных музыкантов будет выделено 289 000 евро

Министр культуры Индрек Саар подписал результаты тура подачи конкурсных заявок в двух музыкальных направлениях. На поддержку заказов музыкального творчества, музыкальные издания и организацию конкурсов будет выделено в общей сложности 289 000 евро, сообщает Министерство культуры.

Крупнейшим из конкурсов является "Заказ музыкального творчества и музыкальные издания", на которые было выделено 215 000 евро. Из них, в свою очередь, 36 000 евро пойдет на музыкальные издания.

Советник Министерства культуры по музыке Мадли-Лийз Партс ранее заявляла, что одним из важных направлений конкурса является обеспечение доступности нового эстонского музыкального творчества на международном уровне. "Поданные заявки подтверждают необходимость выбранного направления. Радует факт, что участники конкурса планируют масштабные возможности для исполнения новых произведений. Для Эстонии важно, чтобы ее музыкальные произведения попали в постоянный репертуар авторитетных коллективов, а в исполнении наших музыкантов — и на важнейшие музыкальные площадки по всему миру, потому что это принесет нам международный вес и известность музыкальной страны", — сказала Партс.

Например, на финансирование фестиваля "Дни эстонской музыки" выделено 50 000 евро, чтобы достойно представить Эстонию новыми музыкальными произведениями на самом важном мировом мероприятии современной музыки, фестивале World Music Days. Он пройдет под руководством Эстонского союза композиторов в Таллинне. Резидентурное пособие в размере 14 000 евро было выделено Камерному хору Эстонской филармонии, который планирует сотрудничать с композитором Юло Кригулем. Новые симфонические произведения можно ожидать от таких композиторов, как, например, Мярт-Матис Лилль, Тыну Кывитс и Юри Рейнвере.

В рамках этого же конкурса будет профинансировано восстановление оригинальной партитуры Рудольфа Тобиаса "Послание Ионы", на подходе сборник Вельо Тормиса "Школьная музыка", также свет увидит историческая трактовка эстонского джаза "Эстонский джаз за железным занавесом" авторства Тийта Лаука.

В рамках тура подачи конкурсных заявок "Музыкальные конкурсы и молодой музыкант" было выделено 74 000 евро. Из них 40 000 евро пойдет на проведение Республиканского эстонского конкурса исполнителей на духовых инструментах. Цель субсидии — содействие проведению конкурсов, важных для развития национальной культуры, а также исполнения и музыкального творчества, а также мероприятий, повышающих уровень юных музыкантов.