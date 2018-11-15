15.11.2018, 10:50

На почетное звание гражданина года выдвинуто 14 кандидатов


rus.delfi.ee
EST
Aasta kodanik 2013
Foto: Andres Putting

К сроку, 4 ноября, поступило 14 кандидатур на звание гражданина года. Министр культуры объявит победителя на посвященной Дню гражданина церемонии награждения 28 ноября, сообщает министерство.

Традиционно лауреат звания Гражданин года — 2018 года будет объявлен во время недели гражданина. Девиз конкурса этого года — ”Единое государство объединяет” — знаменует 100-летний юбилей Эстонской Республики и Европейский год культурного наследия.

”Девиз конкурса призывает выдвигать кандидатов, внесших весомый вклад в жизнь общества. Всех этих людей объединяет мужество брать на себя гражданскую ответственность. Это люди, чья забота и активность делают Эстонию всё сильнее и сильнее”, — сказала Малль Сауль, советник департамента культурного многообразия Министерства культуры.

Министр культуры Индрек Саар объявит гражданина года и вручит ему награду 28 ноября на торжественной церемонии в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея. Министр внутренних дел Андрес Анвельт вручит награды в честь Дня гражданина людям, продвигающим гражданское воспитание, внесшим вклад в повышение престижа гражданского сознания или ведущим добровольную работу в своем сообществе.

Начало традиции награждения гражданина года положил министр народонаселения Пауль-Ээрик Руммо в 2003 году, и в нынешнем году почетное звание будет присвоено в 16-й раз. Более подробно о титуле и уставе гражданина года можно прочесть здесь.

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