На почетное звание "Гражданин года" представлено 27 кандидатур

В срок, к 3 ноября, на почетное звание "Гражданин года" было представлено 27 кандидатур. Победитель конкурса "Гражданин года 2017" выяснится на церемонии, которая пройдет 27 ноября в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея, сообщает Министерство культуры.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман пояснила, что девиз конкурса на звание гражданина года в этом году — "Формируем будущее" — был выбран под влиянием Года детской и юношеской культуры. "Мы с радостью заявляем, что ключевая мысль, взятая из Года детской и юношеской культуры, преподнесла нам много достойных звания "Гражданина года" кандидатов. Все эти люди ежедневно вносят свой вклад в наше подрастающее поколение и формируют будущее, в котором свою значимость смогут ощущать и взрослые, и дети, а между поколениями будет прочная связь", — сказала Хартман.

Почетное звание сопровождается символическим денежным вознаграждением, а также мини-скульптурой Рети Сакс "Цветок общества", который передаст лауреату министр культуры Индрек Саар. Также на праздничном мероприятии министр внутренних дел Андрес Анвельт вручит почетные знаки по случаю Дня гражданина, чем Министерство внутренних дел подчеркнет важность ответственных и неравнодушных людей, способствующих гражданскому воспитанию или выполняющих добровольную работу в своей общине.

За объявлением "Гражданина года" в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея можно будет наблюдать 27 ноября в 17:00 по интернету. Кроме вручения наград на мероприятии пройдет выступление хора девочек Ellerhein и танцевального ансамбля Sõleke — в духе завершающегося Года детской и юношеской культуры.