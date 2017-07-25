На пляже Пирита заработал бесплатный интернет

Впервые посетители пляжа Пирита в Таллинне смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, пишет Раэпресс.

Зона его распространения ограничивается в основном пляжным комплексом и устьем реки Пирита. Такие зоны существуют уже во всех районах города. В них надо лишь подключить свое электронное устройство к сети Таллиннского WIFI и открыть соответствующий браузер.

В случае возникновения технических проблем следует обращаться по телефону 123. С расположением зон можно ознакомиться на сайте Таллинна.