На пляже Пирита заработал бесплатный интернет

Впервые посетители пляжа Пирита в Таллинне смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, пишет Раэпресс.
Зона его распространения ограничивается в основном пляжным комплексом и устьем реки Пирита. Такие зоны существуют уже во всех районах города. В них надо лишь подключить свое электронное устройство к сети Таллиннского WIFI и открыть соответствующий браузер.
В случае возникновения технических проблем следует обращаться по телефону 123. С расположением зон можно ознакомиться на сайте Таллинна.
Keila vald, Дом, 470 000 EUR
Lüganuse vald, Дом, 43 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (0)