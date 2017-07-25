25.07.2017, 11:15

На пляже Пирита заработал бесплатный интернет

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rus.delfi.ee
EST
Esimesed suvitajad Pirita rannas
Foto on illustratiivneFoto: Karli Saul

Впервые посетители пляжа Пирита в Таллинне смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, пишет Раэпресс.

Зона его распространения ограничивается в основном пляжным комплексом и устьем реки Пирита. Такие зоны существуют уже во всех районах города. В них надо лишь подключить свое электронное устройство к сети Таллиннского WIFI и открыть соответствующий браузер.

В случае возникновения технических проблем следует обращаться по телефону 123. С расположением зон можно ознакомиться на сайте Таллинна.

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