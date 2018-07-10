10.07.2018, 12:50

На пляже Пирита обнаружены сине-зеленые водоросли

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rus.delfi.ee
EST 3
KAKUMÄE, SINIVETIKA
Foto on illustratiivne.Foto: VÄINO SILM

На пляже Пирита были обнаружены сине-зеленые водоросли. Управа района делится советами, как избежать отравления.

Как показали результаты недавних проб воды, на пляже Пирита есть сине-зеленые водоросли. ”Половина водорослей ядовиты и могут быть опасны для здоровья человека. Поэтому просим пока избегать купания на пляже Пирита. В случае, если вы все же искупались, нужно убедиться, чтобы вода не попала в рот, а после купания необходимо тщательно вымыться”, — сообщила заместитель старейшины Пирита Александра Павлова.

Симптомы отравления водорослями очень похожи на симптомы гриппа: поднимается температура, появляется насморк, ломота в мышцах, плохое самочувствие, диарея, а также покраснение кожи и глаз. Если все же вода попала внутрь организма, необходимо как можно скорее спровоцировать рвоту. Можно принять активированный уголь. ”На пляже Пирита также работают спасатели, к которым можно обратиться за помощью, — сказала Павлова. — О факте обнаруженных сине-зеленых водорослей поставлены в известность как Таллиннский, так и государственный департамент окружающей среды”.

”Сине-зеленые водоросли — это ежегодное явление, характерное для водоемов Эстонии, и для паники нет никаких причин. По возможности старайтесь не купаться на пляже Пирита. После соприкосновения с водой необходимо тщательно вымыться”, — добавила Павлова.

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