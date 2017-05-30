На пляже Пирита не будет выделено обособленного участка для нудистов

Управа столичного района Пирита рассмотрела предложение выделить в этом году для нудистов участок пляжа, однако после тщательного анализа и общения с различными заинтересованными группами районная управа сообщила, что нудистам в Пирита все же не будет предоставлено отдельного участка.

”Представитель натуристов обратился в районную управу с просьбой сделать пляж более толерантным и выделить там для нудистов отдельный участок. Мы серьезно рассмотрели предложение нудистов, однако к сожалению, у подобного предложения минусов оказалось больше, чем плюсов”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Мельдер.

По его словам, было основательно изучено мнение посетителей пляжа Пирита и жителей района, а также тщательно проанализированы пожелания людей. ”Подавляющее большинство все же не разделили подобного предложения. Сложности с выделением участка для нудистов заключаются еще и в том, что на только что реконструированном пляжном променаде непременно будет много гуляющих, и мы, к сожалению, не сможем обеспечить какой-либо приватности, предполагаемой территорией для любителей позагорать нагишом. К тому же часть пляжа Пирита со стороны Меривялья сегодня используется именно местными жителями, и в этом случае пострадавшими окажутся жители своего района”, — добавил Мельдер.

В 2007 и 2008 году по решению старейшины района Пирита на период с 15 мая по 15 сентября любителям позагорать в чем мать родила выделяли участок пляжа длиной 180 метров и шириной 30 метров между Меривялья и Пирита. ”Как показала история, данный участок пляжа притягивал не только нудистов, но и сомнительных личностей, мешавших своим поведением остальным посетителям пляжа. Возможно, еще свежие воспоминания и некоторые не слишком приятные обстоятельства не благоприятствовали в этот раз появлению на пляже Пирита обособленного участка для нудистов”, — пояснил старейшина района.

”Районная управа стремится к тому, чтобы жители Пирита и все прочие посетители пляжа чувствовали себя максимально комфортно. Проанализировав как положительные, так и отрицательные стороны вопроса, выяснилось, что выделять участок пляжа для нудистов не целесообразно”, — прокомментировал Мельдер.

”Мы направили в Таллиннскую Городскую управу предложение рассмотреть в будущем возможность передачи пляжа Пикакари в полное распоряжение нудистов. Таким образом на крупнейших пляжах Таллинна — Пирита и Штромке — могли бы спокойно отдыхать обычные посетители, а у натуристов был свой конкретный пляж, где они могли бы от души загорать нагишом”, — добавил Мельдер.