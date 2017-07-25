25.07.2017, 13:45

На пляжах Таллинна выдают инфобраслеты для детей, чтобы они не потерялись


rus.delfi.ee
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На пляжах Таллинна выдают инфобраслеты для детей, чтобы они не потерялись
Foto: Raivo Tasso

На пляжах Таллинна можно получить у спасателей браслеты для детей, на которые наносятся имя ребенка и номер контактного телефона родителей, чтобы найти их, если ребенок потеряется, сообщает Раэпресс.

Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения заказал нынче 3500 таких прочных и водостойких браслетов. Браслеты предоставляются бесплатно.

Официальных пляжей в столице пять: Штромка, Пирита, Какумяэ, Пикакари и Харку.

Ребенку следует объяснить, что в случае чего он может обратиться к спасателям в заметной красной форме. Но лучше все-таки стараться не оставлять ребенка без присмотра. Информацию о браслетах можно прочитать и в гардеробных кабинках.

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