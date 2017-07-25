На пляжах Таллинна выдают инфобраслеты для детей, чтобы они не потерялись

На пляжах Таллинна можно получить у спасателей браслеты для детей, на которые наносятся имя ребенка и номер контактного телефона родителей, чтобы найти их, если ребенок потеряется, сообщает Раэпресс.
Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения заказал нынче 3500 таких прочных и водостойких браслетов. Браслеты предоставляются бесплатно.
Официальных пляжей в столице пять: Штромка, Пирита, Какумяэ, Пикакари и Харку.
Ребенку следует объяснить, что в случае чего он может обратиться к спасателям в заметной красной форме. Но лучше все-таки стараться не оставлять ребенка без присмотра. Информацию о браслетах можно прочитать и в гардеробных кабинках.