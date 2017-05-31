На пляжах приступают к дежурствам спасатели

С 1 июня до 31 августа в местах купания в Таллинне будут нести службу спасатели фирмы "G4S Ээсти", а 5 июня на пляжах Пирита и Пикакари будет поднят "знак качества" — синий флаг, сообщает Раэпресс.

Спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. На всех пляжах будут заполняться табло с температурой воды и воздуха, скоростью ветра и уровнем ультрафиолетового излучения, будут подниматься и сигнальные флаги, значение которых указывается в специальной информации. На пляжах оборудуются и стоянки для велосипедов.

Официальные места купания в Таллинне: Какумяэский, Харкуский, Пикакариский, Пельгулиннаский (Штромка), Пиритаский пляжи. За подготовку их к сезону и благоустройство отвечают районные управы.