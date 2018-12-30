На площадях эстонских городов последние 100 секунд уходящего года будут отсчитываться уникальным визуальным произведением

”Последние секунды года всегда являются самыми захватывающими. Поэтому у меня и появилась мысль подарить особенные часы, которые с экранов городских площадей будут видны всем, и с помощью которых все смогут отсчитывать последние секунды юбилейного года”, — сказал видеохудожник Таави Варм. ”Те, кто не сможет отпраздновать наступление нового года на городской площади, смогут завести часы и дома”, — добавил Варм.

Часы, отсчитывающие секунды:

Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу. Вход на праздники ”Вперед на все сто, Эстония!” является бесплатным, с программами праздников в разных городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ”Эстония танцует”. Танец будет исполнен одновременно на 16 городских площадях по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям, а танец начнется в 15:00.

Учебное видео совместного танца: