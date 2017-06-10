На площади Вабадузе проходит концерт в честь столетия Финляндии

Soome, Eesti ja ELi lipud Foto: Eero Vabamägi

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. ERR и YLE ведут прямую трансляцию. Начало в 18:00, передает rus.err.ee.