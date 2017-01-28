На площади Вабадузе отметят наступление китайского Нового года

Таллинский департамент культуры и Пекинское бюро культуры приглашают в воскресенье, 29 января, отметить на площади Вабадузе наступление Нового года по восточному календарю, сообщает Раэпресс.

На площади выступят как китайские артисты, так и эстонские, занимающиеся китайской культурой. Участие в празднике бесплатное. Начнется он в 11 часов сеансом лепки петуха (наступающий год — год Огненного петуха), который даст скульптор Тауно Кангро. В 12.30 эстафету изготовления петухов продолжит китайский ваятель из льда Ванг Янгиян, в 14 часов стартует продажа китайских лакомств и рукоделий. В 16 часов начнется большой концерт китайских артистов и акробатов, по окончании — примерно в 18 часов — начнется фейерверк.

В 18 часов праздник продолжится в концертном зале "Эстония", где выступят оркестры из Китая. Сюда билеты стоят 15-20 евро.

По календарю китайский Новый год наступает 28 января в 2 часа 8 минут. Традиция отмечать его в Таллинне ведет начало с 2009 года.