На площади Вабадузе объявлен юбилейный торт ЭР100

Победителем конкурса юбилейного торта по случаю столетия Эстонской Республики стал морошково-творожный торт с черным хлебом и тминовой наливкой, изготовленный Марью Мянник. Юбилейный торт Эстонии, который попадет на прием президента и сможет украсить и праздничные столы всех жителей Эстонии, определился 31 декабря путем народного голосования в рамках специальной программы ”В юбилейный год на все сто”.

”Я очень рада! Это самое лучшее признание, когда люди оценивают твое творчество настолько высоко”, — поделилась своей радостью автор юбилейного торта Эстонии Марью Мянник. ”Это большая честь предложить изготовленный мною торт президенту”, — добавила Мянник.

”Выбирать юбилейный торт Эстонии было очень увлекательно, особенно и потому, что впервые на праздничный стол президентского приема попадет торт, изготовленный и выбранный обычными людьми”, — сказал шеф-повар Канцелярии президента и председатель жюри конкурса Тайго Лепик. ”Теперь, когда юбилейный торт определился, нам нужно спешить с подготовкой праздничного стола, чтобы он стал достойным юбилея”, — добавил Лепик.

По словам руководителя портала Nami-Nami Пилле Петерсоо, проведенный в честь столетия Эстонской Республики конкурс стал более масштабным, чем ожидалось, и, конечно, особенным для всех участников. ”Все три финалиста были достойны победы, но торт Марью был и моим фаворитом”, — отметила Петерсоо.

Конкурс тортов с эстонской тематикой проводился уже в десятый раз, в этом году организуемый кулинарным порталом Nami-Nami конкурс был посвящен столетию Эстонской Республики. Конкурс был объявлен 13 ноября, к участию в нем было представлено 66 рецептов, из которых было выбрано 10 лучших. Три попавших в финал торта были выбраны профессиональным жюри и в ходе голосования на портале Nami-Nami.

За проведение конкурса отвечала организационная команда ЭР100, Канцелярия президента и кулинарный портал Nami-Nami.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице www.ev100.ee/ru.