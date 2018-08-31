На площади Вабадузе для первоклашек состоится праздник по случаю началу учебного года

Для гостей выступит любимая многими ребятами певица Лийз Лемсалу. Поздравят первоклассников вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

”Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников. — сказал Вадим Белобровцев. — Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей. Ожидается много гостей, ведь программа будет разнообразной и разносторонней. Счастливых школьных лет желаем всем маленьким школьникам, их родителям и учителям!”.

От имени Кесклиннаской районной управы старейшина района Владимир Свет пожелал школьникам интересного, успешного и безопасного школьного года.

На празднике выступят ребята из различных школ по интересам и студий, а также представители Таллиннского зоопарка, Центра ”Энергия”, Эстонского исторического музея, Кукольного театра, Летной гавани, Эстонского центра детской литературы, Таллиннского городского музея и Таллиннской центральной библиотеки.

В программе также проведение розыгрыша, награды для которого предоставят Эстонский драматический театр, Музей под открытым небом, Кукольный театр и музей, Национальная опера ”Эстония”, Ныммеский парк приключений, Таллиннская телебашня и центр ”Энергия”. Для участия необходимо взять с собой приглашение, которое ребятам вручили весной в детских садах.