31.08.2018, 15:25

На площади Вабадузе для первоклашек состоится праздник по случаю началу учебного года


rus.delfi.ee
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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

В понедельник, 3 сентября, с 14 до 16 часов всех первоклашек Таллинна вместе с родителями и учителями приглашают на площадь Вабадузе, чтобы вместе отпраздновать начало учебного года. На празднике будут разнообразные развлечения.

Для гостей выступит любимая многими ребятами певица Лийз Лемсалу. Поздравят первоклассников вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

”Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников. — сказал Вадим Белобровцев. — Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей. Ожидается много гостей, ведь программа будет разнообразной и разносторонней. Счастливых школьных лет желаем всем маленьким школьникам, их родителям и учителям!”.

От имени Кесклиннаской районной управы старейшина района Владимир Свет пожелал школьникам интересного, успешного и безопасного школьного года.

На празднике выступят ребята из различных школ по интересам и студий, а также представители Таллиннского зоопарка, Центра ”Энергия”, Эстонского исторического музея, Кукольного театра, Летной гавани, Эстонского центра детской литературы, Таллиннского городского музея и Таллиннской центральной библиотеки.

В программе также проведение розыгрыша, награды для которого предоставят Эстонский драматический театр, Музей под открытым небом, Кукольный театр и музей, Национальная опера ”Эстония”, Ныммеский парк приключений, Таллиннская телебашня и центр ”Энергия”. Для участия необходимо взять с собой приглашение, которое ребятам вручили весной в детских садах.

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