29.10.2018, 20:10

На площади Компасси в центре города хотят воздвигнуть 13-этажное здание. Таллинн не поддерживает застройку

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rus.delfi.ee
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Kompassi jõulukuusk
Kompassi jõulukuuskFoto: Endover Kinnisvara

Земельный департамент выставил участок в 645 м2 по улице Гонсиори, 11 (на скрещении улиц Рейманна, Гонсиори и Манеэжи) на аукцион в конце 2015 года по цене 540 тысяч евро. Город тогда добивался отмены аукциона, чтобы сохранить площадь как общедоступную, и просил бесплатного отчуждения ее Таллинну. Но Земельный департамент с этим не согласился. Теперь на участке хотят воздвигнуть 13-этажное жилое и коммерческое здание, сообщает Раэпресс.

"Наше мнение, — подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, — остается неизменным еще с тех пор, как государство только собиралось продать принадлежащий ему участок недвижимости, и было высказано во всеуслышание еще тогда. Так что, приобретший участок собственник сознавал возможные риски. Застройка выставленного на аукцион как земля коммерческого назначения участка, мягко говоря, представляется маловероятной".

Там проходит пешеходная дорога, необходимая для движения. Об участке и его озеленении многие годы заботился город.

Акционерное общество, которое приобрело участок, предложило Таллиннскому департаменту городского планирования инициировать детальную планировку. Новиков констатировал, что данный случай аналогичен недавнему решению Эстонской железной дороги продать за три миллиона евро участок по улице Сууртюки, 12.

"Потенциальный покупатель, — подчеркнул он, — должен учитывать, что на этот участок распространяются жесткие ограничения, касающиеся охраны памятников старины.

Более десяти лет назад государство так же продало под жилищную застройку участок по улице Койду, 86, т.е. парк Видевику, хотя город сообщал Земельному департаменту, что парк там был и останется. Дошло до того, что окружной суд отменил решение о продаже.

Был продан участок по улице Мустамяэ, 17, причем покупателя "забыли" предупредить, что по нему проходят магистральные трубопроводы, пришлось потом государству выкупать участок обратно.

Ярким примером аналогичного конфликта города и государства может служить и судьба участка по Тартускому шоссе, 58, который по разработанной еще в 1995 году детальной планировке должен отойти под расширение Тартуского шоссе и о передаче которого в собственность города Таллинн неоднократно ходатайствовал. Но государство продало его с аукциона, и он до сих пор находится в частной собственности.

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